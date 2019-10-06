TEM otoyolunda hafif ticari araç kamyonete çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

06.10.2019 11:43

TEM otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır toplam 9 kişi yaralandı.



Kaza, gece saat 04.30 sıralarında TEM otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.E. idaresindeki 06 EF 411 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan R.İ. idaresindeki 34 GA 4541 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon şoförü A.E. ve eşi S.E. başta olmak üzere araçta bulunan R.İ., E.İ., Ş.İ., A.İ., M.A., Y.A. ve İ.Ö. isimli toplam 9 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Konunun ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kazada hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü A.E. ve eşi S.E. Akyazı Devlet Hastanesine, araçta bulunan R.İ., E.İ., Ş.İ. ve A.İ. Hendek Devlet Hastanesine ve daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yine araç içerisinde bulunan yaralılardan M.A., Y.A. ve İ.Ö. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.Ö. ve Y.A. isimli 2 kişi, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle burada yapılan müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA