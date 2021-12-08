TEM OTOYOLUNDA FRENİ PATLADIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON, YOL KENARINDAKİ İŞ MAKİNELERİNE ÇARPTI - Haberler
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TEM OTOYOLUNDA FRENİ PATLADIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON, YOL KENARINDAKİ İŞ MAKİNELERİNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu'nda freni patladığı iddia edilen kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki iş makinelerine çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu'nda freni patladığı iddia edilen kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki iş makinelerine çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Albu idaresinde seyir halinde olan kamyonun freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon, yol kenarında çalışma yapan iş makinelerine çarptı. Kaza sonucu kamyon sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sıkışan kamyon sürücüsünü kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Bacağında kırıklar olduğu belirlenen sürücü hastaneye sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM OTOYOLUNDA FRENİ PATLADIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON, YOL KENARINDAKİ İŞ MAKİNELERİNE ÇARPTI

TEM OTOYOLUNDA FRENİ PATLADIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON, YOL KENARINDAKİ İŞ MAKİNELERİNE ÇARPTI

TEM OTOYOLUNDA FRENİ PATLADIĞI İDDİA EDİLEN KAMYON, YOL KENARINDAKİ İŞ MAKİNELERİNE ÇARPTI

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