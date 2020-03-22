Tem otoyolunda feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
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TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa

Tem otoyolunda feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Tem Otoyolu Düzce Elmalık mevkisinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

22.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:34
Tem otoyolunda feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Tem Otoyolu Düzce Elmalık mevkisinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada çocukları yaralanan aileler, çocuklarının başından bir an ayrılmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tem Otoyolu Düzce Elmalık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet G. idaresindeki 34 BPN 174 hafif ticari kamyonet, Düzce Elmalık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari kamyonet içinde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı çocuklarının başından aile bireyleri bir an olsun ayrılmadı. Bölgeye gelen 112 Acil ambulans ekipleri ile olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldı. Sürücü Mehmet G. ile birlikte Dilşah G., Erdal A., Meral A., 4 yaşındaki Fatih G., 5 yaşındaki Ayşe G. ve 3 yaşındaki Sevim A. yaralandı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol, aracın olay yerinden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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