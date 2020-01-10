: TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:31

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde meydan gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan 2 kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA

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