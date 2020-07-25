Tem otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp köprünün ayaklarına çarparak durdu.

İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp köprünün ayaklarına çarparak durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1' bebek, 2'si çocuk 2'si yetişkin 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe'de 14'üncü köprü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Adem K. idaresindeki 34 CMT 74 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştıktan sonra köprünün ayaklarına çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Adem K. olay yerinde feci şekilde can verdi. Araçta bulunan Aliasaf K., Ahmet Yuşa K., Rabiasu K., Yasemin K. ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, toplamda 6 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlemler alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza yapan otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu Tem otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İHA