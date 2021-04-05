TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü
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TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Düzgün idaresindeki 06 ED 198 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobil parçalara ayrılırken sürücü Düzgün araçtan fırladı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde araçtan fırlayan sürücü Ali Kemal Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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