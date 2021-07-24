TEM OTOYOLUNDA BEKLENEN YOĞUNLUK OLUŞMADI

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul istikametine doğru dönüşleri sürüyor.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul istikametine doğru dönüşleri sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 yolunda beklenen yoğunluğun oluşmaması dikkat çekti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde araçlar yaklaşık 100 kilometre hızla seyretti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da yoğunluk oluşmazken araçlar burada da akıcı bir şekilde seyretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı