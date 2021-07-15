TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor
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TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | Güncel

TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor TEM'de araçlar dur kalk yaparak ilerleyebiliyor Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor

TEM'de araçlar dur kalk yaparak ilerleyebiliyor

DÜZCE - Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Düzce kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman dur kalk yaparak ilerleyebiliyor. TEM otoyolundaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Normalleşme süreci ile birlikte 9 günlük Kurban Bayramı için memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar karayollarında erken yoğunluğa neden oldu. Bu süreçte yola çıkan sürücüler özellikle TEM Otoyolu Düzce kesiminde trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu. Ramazan Bayramında korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına takılan ve memleketlerine gidemeyen vatandaşlar ile 9 günlük tatili fırsat bilerek tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler, özellikle TEM Otoyolu Düzce kesiminde Ankara istikametine yoğunluk oluşturdu. TEM otoyolunda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araç sürücüleri dur kalk yaparak otoyolda ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu Düzce kesimindeki yoğunluk Drone ile havadan görüntülendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de karayollarında sıkıntı olmaması için kontrol noktalarındaki personel sayısını iki katına çıkarttı. Ekipler ayrıca karayollarında önlemlerini de artırdılar.

TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor
TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor
TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor
TEM Otoyolunda bayram yoğunluğu sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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