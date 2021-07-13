TEM otoyolunda bariyerlere çarparak devrilen kamyon alev aldı
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TEM otoyolunda bariyerlere çarparak devrilen kamyon alev aldı

TEM otoyolunda bariyerlere çarparak devrilen kamyon alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM otoyolu Çatalca Kumburgaz arasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yola devrilen kamyon alev aldı.

TEM otoyolu Çatalca Kumburgaz arasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yola devrilen kamyon alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, kaza nedeniyle yol Edirne istikametine bir süre kapandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca Kumburgaz arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen kamyon henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, sonra da yola devrilerek alev aldı. Kazayı gören vatandaşları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kamyonun kaza mahallinden kaldırılmasıyla otoyol trafiğe yeniden açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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