Tem otoyolunda aşırı yüklü tırın ilginç yolcuğu kamerada
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Tem otoyolunda aşırı yüklü tırın ilginç yolcuğu kamerada

14.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:02
Tem otoyolunda aşırı yüklü tırın ilginç yolcuğu kamerada

TEM otoyolu İstanbul istikametinde dorsesinde aşırı yüklü tır görenleri şaşkına çevirdi.

TEM otoyolu İstanbul istikametinde dorsesinde aşırı yüklü tır görenleri şaşkına çevirdi. Tır'ın dorsesini ikiye bölecek kadar yüklenen aşırı yükün şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Dorsesindeki aşırı yükle sağ tarafa yatık halde tehlike saçarak trafikte ilerleyen tır otoyolda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tem otoyolu İstanbul istikametinde seyreden bir tır, dorsesindeki yükle görenleri şaşkına çevirdi. Tırın dorsesine yüklenen yükün aşırı yüklenmesi nedeniyle sağ tarafa devrilecek gibi tehlike saçtığı görüldü. Güvenlik önlemi almayarak dorsesini ikiye bölecek kadar aşırı yük ile yola çıkan tır sürücüsü bu sorumsuz hareketi ile pes dedirtti. Tırın dorsesine yüklenen aşırı yükün şans eseri yola devrilmemesi trafikte olası bir faciayı önlemiş oldu. Tırın, dorsesini ikiye bölecek kadar aşırı yükle tehlike saçarak otoyolda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 01:06:57. #1.15#
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