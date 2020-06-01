TEM otoyolunda araç yangını
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TEM otoyolunda araç yangını

TEM otoyolunda araç yangını TEM otoyolu Ispartakule mevkiinde seyir halindeki otomobil yandı.

01.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:37

TEM otoyolunda araç yangını

İSTANBUL - TEM otoyolu Ispartakule mevkiinde seyir halindeki otomobil yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay TEM otoyolu Ankara istikameti Ispartakule mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayı anlatan araç sürücüsü, "Yolda gelirken aniden duman çıktı. Hemen durdum. Araba alev aldı" ifadelerini kullandı.

TEM otoyolunda araç yangını

Kaynak: İHA

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