TEM otoyolunda 3 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı

20.09.2019 19:31

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza, Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle akşam saatlerinde, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Yaman idaresindeki 67 TY 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yol ortasında durdu. Aynı istikamete gitmekte olan Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki 34 UVS 77 plakalı otomobil yol ortasında kalan otomobille çarpıştı, yine aynı istikamette gitmekte olan Mehmet İlbey idaresindeki 41 GR 175 plakalı otomobilde Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerde bulunan 8 aylık Gökçen Y., Yusuf Y., Hasan E. eşi Şerife E. ve Sümeyye İ. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA