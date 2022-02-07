Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kamyon içerisinde 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kamyon içerisinde 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolunda operasyon gerçekleştirildi. Durumlarından şüphelenilen 3 adet kamyon durduruldu. Kamyonlarda yapılan aramalarda 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Araç sürücüleri T.İ., H.Y. ve T.İ. gözaltına alındı. Sürücüler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

(Burak Can Tokyürek/ İHA)

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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