TEM Otoyolu üzerindeki intihar girişimi trafiği felç etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEM Otoyolu üzerindeki intihar girişimi trafiği felç etti

TEM Otoyolu üzerinde bulunan köprüdeki intihar girişimi trafiği felç etti.

TEM Otoyolu üzerindeki intihar girişimi trafiği felç etti
14.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:55

TEM Otoyolu üzerinde bulunan köprüdeki intihar girişimi trafiği felç etti. Tek şeride düşürülen trafik akışı, intihar girişiminde bulunan şahsın ikna edilmesiyle normale döndü.

Olay, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Yüzyıl Köprüsü üzerinde saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yürüyen vatandaşlardan biri intihar girişimini fark edince durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TEM otoyolu üzerinde branda açarken, polis ekipleri trafik akışını tek şeride düşürdü. Demir parmaklıkların arkasında bulunan şahıs polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken durma noktasına gelen trafik akışı trafik ekiplerinin yolu açmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi Haber
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik İrem Derici Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Semih Özsoy Metin Oktay Gökhan Gönül Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Beşiktaş
Şu an buradasınız: TEM Otoyolu üzerindeki intihar girişimi trafiği felç etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 20:59:37. #1.15#
title