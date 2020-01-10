TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü
TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.
TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.
TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametine giden özel halk otobüsü, önünde seyreden motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.