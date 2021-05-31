TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
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TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda yaklaşık 30 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı zincirli kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda yaklaşık 30 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı zincirli kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılmaya devam ediyor.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir sebeple bariyerlere çarparak yaralandı. Aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında tırların, yolcu otobüslerinin de aralarında olduğu yaklaşık 30 araç birbirine girdi. Feci kazada bazı vatandaşlar araçlarında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 20 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazaya karışan tırlarda bulunan malzemeler yola saçıldı. Vatandaşların kaza sonrası büyük panik yaşadığı TEM Otoyolu savaş alanına döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panik yaşayan vatandaşları da sakinleştirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşlar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsleri ile tahliye edilerek, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda seyir halinde olan araçlar, İzmit Doğu Gişeleri ve İzmit Batı Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendirildi. Saatlerdir trafiğe kapalı olan TEM Otoyolu'ndaki kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, orta refüjdeki bariyerleri keserek kazanın yaşandığı İstanbul istikametindeki araçları Ankara istikametine yönlendiriyor.

(Murat Kanber - Cihan Atik - Mustafa Taşören/İHA)

TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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