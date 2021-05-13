TEM OTOYOLU 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE BOŞ KALDI
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TEM OTOYOLU 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE BOŞ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu boş kaldı.

KOCAELİ'de tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu boş kaldı. Yol üzerinde bulunan az sayıda aracın büyük çoğunluğunu ağır tonajlı araçların oluşturduğu görüldü.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararlarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu boş kaldı. Yol üzerinde bulunan az sayıda aracın büyük çoğunluğunu ağır tonajlı araçların oluşturduğu görüldü. Kentin giriş ve çıkışlarında bulunan gişelerde polis ekipleri denetimlerde bulunarak, kısıtlama kararlarından muaf olmayanlara ya da seyahat izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguladı.

TEM OTOYOLU 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE BOŞ KALDI
TEM OTOYOLU 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE BOŞ KALDI
TEM OTOYOLU 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE BOŞ KALDI
TEM OTOYOLU 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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