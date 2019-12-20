TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kaza yoğunluğa neden oldu
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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kaza yoğunluğa neden oldu

TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

20.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:00
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kaza yoğunluğa neden oldu

TEM Otoyolu mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgiye göre, istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otoyolun Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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