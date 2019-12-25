TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan intihar girişimi

25.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:15

TEM Otoyolu'nda yaya üst geçidine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Tellere tutunan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.



TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde bulunan yaya üst geçidine çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Üst geçidin kenarındaki tellere tutunarak ortaya kadar giden M.T.'yi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de önlem aldı. İkna çabalarının sonuç verdiği M.T., merdivenle çıktığı tellerden alındı. Ailevi sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen M.T., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Yaşanan intihar girişiminin son bulmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA