TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kaza yapan araçlardan görüntü TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı İSTANBUL (AA) – TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Kaza yapan araçlardan görüntü

Tem Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde seyreden Hayati Bayram'ın yönetimindeki 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araç, önündeki iki otomobille çarpıştı.

Daha sonra sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 CRU 860 plakalı hafif ticari araç da Hayati Bayram'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NJ 6960 plakalı otomobil de önünde kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar otoyola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otoyol bir süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan 5 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otoyolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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