TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü
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TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü.

22.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:55
TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında otomobil ikiye bölündü. Görenleri hayrete düşüren kazada 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ikiye bölündü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(İzzet Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
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