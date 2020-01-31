TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Biri ağır 7 yaralı (1)

31.01.2020 05:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 05:14

YOĞUN kar yağışının yaşandığı Bolu'da TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, biri ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bolu'daki hastanelere sevk edilirken, kaza sırasında otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kar yağışının sürdüğü kentte, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA