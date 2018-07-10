Tem Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu Hasdal Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

6 aracın karıştığı kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu Hasdal Mevkii Edirne istikametinde meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

ANNE VE ÇOCUĞUNUN YAŞADIĞI ŞOK KAMERAYA YANSIDI

Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Zincirleme kazaya karışan ancak kazayı yara almadan atlatan bir anne ve çocuğunun yaşadığı şok ise kameralara yansıdı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri ise kazaya karışan otomobil sürücülerine alkol muayenesi yaptı. Meydana gelen kaza nedeniyle yolda oluşan yağlanma da karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışını normale döndü.