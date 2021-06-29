TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 23.00'da Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DOT 790 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle kaza yaptı. Bu esnada onun arkasından gelen 34 RC 8715, 34 VS 2029, 34 YS 1899, 34 DFS 838, 34 GP 0472 plakalı otomobillerde sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu kazaya karıştılar.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edirne istikameti bir süre trafik oluştu

Savaş alanına dönen TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yerine gelen çekiciler ile kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Yol- bakım ekipleri de temizleme çalışması yaptıktan sonra yolu ulaşıma açtı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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