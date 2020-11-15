TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı
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TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

15.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:06

TEM Otoyolu'nda torbalarla kömür yüklü minibüs, yol kenarına savrulduktan sonra takla attı.

TEM Otoyolu'nda torbalarla kömür yüklü minibüs, yol kenarına savrulduktan sonra takla attı. Kazada ağır şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00: 30 sıralarında Tem otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan 34 BM 627 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple yol kenarına savrularak takla attı. Minibüste bulunan sürücü ve bir yolcu, kaza sonrası ağır yaralandı. Aracın bagaj kısmına torbalar halinde yüklenen kömürler ise kaza sonrası yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken takla atan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

-İHA-

TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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