TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Canber E. İdaresindeki 45 ER 765 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Aracın önünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İHA