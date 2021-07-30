TEM Otoyolu'nda yanan araç alev topuna döndü
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TEM Otoyolu'nda yanan araç alev topuna döndü

TEM Otoyolu'nda yanan araç alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir anda alev topuna dönen araç nedeniyle Avcılar istikametinde trafikte uzun kuyruklar oluştu.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir anda alev topuna dönen araç nedeniyle Avcılar istikametinde trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, saat 10.20 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 DIJ 113 plakalı binek otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Sürücünün emniyet şeridine bıraktığı araç alevler içinde kaldı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını, olay yerine gelen itfaiye yol kenarındaki otluk alana sıçramadan söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'de iki şeritli trafik oluştu. Ekipler aracın yanma sebebini araştırmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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