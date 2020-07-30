TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi Bolu Dağı tüneli öncesinde trafik durma noktasına geldi Bolu Dağı tüneline girmek istemeyen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden çıkıyor D-100 Karayolu Kaynaşlı ve Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu arttı Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar,...

TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı tüneli öncesinde trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı tüneline girmek istemeyen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden çıkıyor

D-100 Karayolu Kaynaşlı ve Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu arttı

DÜZCE - Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar, Düzce'nin Kaynaşlı mevkiinde TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikameti Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli öncesinde oluşan yoğunluktan dolayı bazı araç sürücüleri Kaynaşlı Gişeler'den D-100 karayolu'na giriş yaptı. D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkii ve Bolu Dağı'nda yer yer yoğunluk oluştururken, ekipler yoğunluğu önlemek adına bölge genelinde çalışmalarını arttırdı.

Bolu Dağı ve TEM Otoyolu'nda meydana gelen yoğunluk ise drone ile görüntülendi. Bayram trafiği nedeni ile yoğunluk oluşturan araçlar trafiği durma noktasına getirdi. Bayram Trafiği yoğunluğunun Kurban Bayramı boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA