TEM Otoyolu'nda TIR yangını ulaşımı aksattı BOLU'da, TEM Otoyolu'nda alev alev yanan TIR nedeniyle ulaşım aksadı.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda alev alev yanan TIR nedeniyle ulaşım aksadı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yarım saat ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Seyidali Şengil idaresindeki 19 AAU 769 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR'ın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. TIR kullanılamaz hale geldi. TIR sürücüsü, aracın elektrik kontağı nedeniyle yandığını iddia ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA