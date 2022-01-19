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TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı kişi öldü

TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı kişi öldü
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan kişi, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan kişi, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoyolun Edirnekapı istikametinde ilerleyen N.Ş. (54), otomobiline çarpan sürücüyü yakalamak için araçtan inip yaya olarak kovalamaya başladı. Bu sırada otoyolda ilerleyen taksinin çarptığı N.Ş. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan taksi sürücüsü M.A'yı Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yakaladı.

Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Edirnekapı, Bağcılar, Güncel, Haber

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