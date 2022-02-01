Tem Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı

İSTANBUL - Tem Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yanan otomobilin sürücüsü yangını fark etmesi üzerine aracını emniyet şeridine çekti. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00: 45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikametinde hareket halinde olan 34 KT 2640 plakalı otomobilde çıktı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek terk etti. Duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri güvenlik amaçlı 1 şeridi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil içerisinde bulunan sürücü yangından etkilenmezken otomobil kullanılamaz hale geldi.