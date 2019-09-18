Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

(aktüel görüntüyle) TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ : 5 YARALIHaber-Kamera : Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandıKaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.

18.09.2019 07:16

(aktüel görüntüyle) TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ : 5 YARALI

Haber-Kamera : Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et