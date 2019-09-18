Tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)

18.09.2019 06:49

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.- İstanbul