Tem otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

Tem otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi.

06.10.2019 07:22
Tem otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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