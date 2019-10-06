Tem otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı (1)

Tem otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi.

06.10.2019 07:15
Tem otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı öğrenildi. 

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görütü
-Ambulans ve yaralılar 
-Midibüsün görüntüsü
-Detaylar 


Kaynak: DHA
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