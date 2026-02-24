TEM Otoyolu'nda otomobille çarpışan kamyon devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde otomobille çarpışan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tem Otoyolu Büyükçekmece mevki Hadımköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HK 3761 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyreden 34 HPD 466 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu'nun Edirne ve Hadımköy yönlerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan kum, Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı