TEM Otoyolu'nda otomobil yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda otomobil yangını

TEM Otoyolu'nda otomobil yangını
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Avcılar yönünde seyir halindeki 34 DIJ 113 plakalı otomobilden, Esenyurt'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta hasar oluşan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde bir süre aksayan trafik, yangının söndürülmesi ve aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafı harekete geçirdi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla çektiler
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEM Otoyolu'nda otomobil yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:08:46. #1.14#

title