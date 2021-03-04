TEM Otoyolu'nda otomobil yangını
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TEM Otoyolu'nda otomobil yangını

04.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:13

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar yönünde seyir halindeki Tahir Hatan'ın kullandığı 34 KTJ 22 plakalı otomobil, Çamlıca gişeleri Dudullu kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Otomobili alevler sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca gişeler civarında hem Ankara hem İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardında trafik normale döndü.

TEM Otoyolu'nda otomobil yangını
TEM Otoyolu'nda otomobil yangını
TEM Otoyolu'nda otomobil yangını
TEM Otoyolu'nda otomobil yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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