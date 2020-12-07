TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
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TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

07.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:48

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı Kullanılamaz hale gelen otomobildeki kadın sürücü yara almadan kurtuldu TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda tırın sıkıştırdığı otomobil yol ortasında bariyerlere saplandı.

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki kadın sürücü yara almadan kurtuldu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yolda tırın sıkıştırdığı otomobil yol ortasında bariyerlere saplandı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobildeki kadın sürücü yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan yanındaki ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda 34 SP 8874 plakalı Audi A3 marka otomobille seyir halinde olan Sevtap Orhan'ı yol ayrımına geldiği esnada plakası belirsiz bir tır sıkıştırdı. Panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında bariyerlere saplandı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Orhan, burnu bile kanamadan kurtulurken, yanındaki ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü Orhan ise kaza nedeniyle bir süre şok geçirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapmalarının ardından tutanak tuttu. Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis ekipleri, sürücüyü sıkıştırarak kaza yapmasına neden olan tır şoförünü arıyor.

(DCC-ÖFY-ÖFA

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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