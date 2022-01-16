TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken dumanlar çıkması üzerine sürücünün emniyet şeridine çektiği otomobil alev topuna döndü.

Olay, saat 21.00 sırlarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken otomobilden dumanlar çıkması üzerine sürücü, 34 DBY 736 plakalı Peugeot marka aracını emniyet şeridine çekti. Emniyet şeridinde duran otomobil bir anda alev topuna döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri dört şeritlik otoyolun iki şeridini tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yanma anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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