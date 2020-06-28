TEM Otoyolu'nda otobüs yangını
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TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

TEM Otoyolu'nda otobüs yangını
28.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:31

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Dumanı gören şoför otobüsü emniyet şeridine çekerken, yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden Kamil Yeşilyurt idaresindeki 34 GE 0973 plakalı otobüs, Gümüşova rampalarına geldiği sırada motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden otobüs şoförü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Bir yandan yangın tüpü ile yangına müdahalede bulunulurken, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yolcular tedarik edilen otobüsle yoluna devam etti. Yangın nedeni ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerinin çalışması ile trafik kısa sürede normale döndü.

Yangın ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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