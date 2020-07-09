TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp...
TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı.
09.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:34
TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: İHA