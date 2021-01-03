TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı
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TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı

03.01.2021 10:28 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:34
TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi. 

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM Ispartakule Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 DFE 683 plakalı otomobili kullanan M.B. isimli sürücü bir motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet otomobilin önüne saplanırken, motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düştü. Otomobil yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri zaman zaman trafiği tamamen durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. 


TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı
TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı
TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı
TEM Otoyolu'nda motosiklet otomobilin önüne saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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