TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Tem Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne istikametinde ilerleyen bir tır, Sonsöz Sarak yönetimindeki 34 LK 6315 plakalı kamyona çarptı. Sarak yönetimindeki kamyon da önündeki araca çarptı.

Sürücü Sarak kamyonda sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, kamyonda sıkışan Sonsöz Sarak itfaiye personeli tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title