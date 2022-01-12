TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Tem Otoyolu Başakşehir geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne istikametinde ilerleyen bir tır, Sonsöz Sarak yönetimindeki 34 LK 6315 plakalı kamyona çarptı. Sarak yönetimindeki kamyon da önündeki araca çarptı.
Sürücü Sarak kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, kamyonda sıkışan Sonsöz Sarak itfaiye personeli tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.