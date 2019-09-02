TEM Otoyolu'nda "makas" atarak yarışan magandalar 24 saat geçmeden yakalandı

02.09.2019 17:00

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde lüks otomobillerle süratli bir şekilde araçların arasında "makas" atarak yarışan iki maganda, sivil trafik polisleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere, 4 bin 243 lira idari para cezası kesildi.



İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde lüks otomobilli iki maganda, süratli bir şekilde seyrederek araçların arasında "makas" atmaya başlamış ve yarışmıştı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri, otomobildeki bir kişi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı.



24 saat geçmeden yakalandılar



Görüntüleri incelemeye alan polis, magandaların 34 VA 2207 ve 34 LA 6103 plakalı otomobilleri kullandıklarını belirledi. Sürücülerin B.F. ve F.O. olduklarını da tespit eden polis, magandaları yakaladı. Şubeye götürülen sürücülerden F.O.'ya, (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişi sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve b anketleri kullanmaları) maddesinden bin 2 lira, (aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden de bin 2 lira olmak üzere toplamda 2 bin 4 lira idari para cezası kesildi.



Ehliyetlerine el konulup para cezası kesildi



Sürücüye B.F.'ye ise, (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişi sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları) maddesinden bin 2 lira, (aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden bin 2 lira, (araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her istediğinde göstermemek) maddesinden de 235 lira olmak üzere 2 bin 239 lira idari para cezası kesildi.



2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar



Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine polis tarafından geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA