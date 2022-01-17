TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tem Otoyolu'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun İkitelli istikametinde meydana geldi. 34 CIZ 782 plakalı otomobilin sürücüsü, trafikte makas atarak ilerledi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerlediği görülüyor.

TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

TEM OTOYOLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title