TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı - Haberler
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TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

SAKARYA (İHA) – TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde lastiği patlayan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - SAKARYA (İHA) – Tem Otoyolu Sakarya mevkiinde lastiği patlayan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine ilerlemekte olan Ertan Ö. (65) idaresindeki 67 ABJ 547 plakalı Mercedes marka sac yüklü tırın lastiği patladı. Lastiği patlayan araç, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen tırda yolcu olarak bulunan A.Ö. (57) ve N.Ö. (66) yaralandı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelen kadar kendi imkanlarıyla araçtan çıkan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır devrildi: 2 yaralı

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