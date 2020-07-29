TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)
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TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)

TEM YOLUNDA YOĞUNLUK ARTTI Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı.

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)
29.07.2020 21:18 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:30

TEM YOLUNDA YOĞUNLUK ARTTI 

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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