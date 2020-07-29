TEM Otoyolu?nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.
29.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:52
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.
Kaynak: DHA