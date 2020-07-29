TEM Otoyolu?nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.

Kaynak: DHA