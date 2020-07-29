TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladıTEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.
29.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:07
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban bayramı için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk başladı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.
Kaynak: DHA